Rolling Stones adiam digressão americana por doença de Mick Jagger

Os Rolling Stones adiaram a digressão pelos Estados Unidos da América e pelo Canadá por causa da saúde de Mick Jagger.

No twitter, o grupo escreveu: "os médicos disseram que o Mick não pode partir porque precisa de tratamento". Mick Jagger, por seu turno, pediu desculpa e escreveu: "estou devastado por ter de adiar a tournée mas vou fazer tudo para poder voltar aos palcos o mais depressa possível".

Mick Jagger tem 75 anos e há pelo menos cinco anos que tem problemas de saúde recorrentes, mas nunca foi revelada a doença de que sofre.

A digressão dos Rolling Stones pela América, denominada "No filter Tour", tinha 17 datas previstas, a começar a 20 de Abril em Miami e a terminar a 29 de junho, em Ontário, no Canadá.

Criado em 1962, o grupo alcançou o primeiro grande sucesso e a glória em 1965 com o album "Satisfaction". Os êxitos de uma longa carreira e as vidas de excessos granjearam aos membros da banda o epíteto de "maus rapazes". Rapazes com milhões de fãs no mundo inteiro e que deixam ainda hoje multidões em extâse.

O grupo garante que os bilhetes que já estavam comprados serão válidos para as novas datas da tournée.