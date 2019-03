Trump ameaça fechar a fronteira com o México

Tamanho do texto

Ou se cumpre a vontade de Trump, ou Trump fecha a fronteira. A ameaça, dirigida ao México, foi deixada, esta sexta-feira pelo preside dos Estados Unidos. Caso o fluxo migratório de mexicanos não seja travado, Donald Trump diz estar disposto a interromper já na próxima semana a circulação legal de milhões de pessoas e por em causa milhares de milhões de dólares em transações comerciais.

"O México vai ter de fazer alguma coisa, se não, fecho a fronteira. Vou fechar a fronteira. E com um déficit como o que tivemos com o México, e tivemo-lo por muitos anos, fechar a fronteira seria um lucro. Ao fecharmos a fronteira também vamos impedir que muitas drogas entrem no país", disse o presidente norte-americano aos jornalistas.

Um dia antes, o presidente mexicano já tinha tentado por água na fervura entre os dois países.

"Não vou alimentar esta polémica. Vou ser muito cauteloso, devido a uma série de circunstâncias, entre as quais a de que queremos ter uma boa relação com o governo dos Estados Unidos", tinha já afirmado o presidente mexicano", afirmou Andrés Manuel López Obrador.

A decisão de Trump surge dias depois de o Senado ter revogado a declaração de emergência nacional, impedindo a alocação de fundos federias para a construção do muro entre os Estados Unidos e o México, prometida por pelo presidente norte-americano.