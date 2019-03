Eleições locais ameaçam posição de Erdogan

As urnas abriram na Turquia e o país vai a votos, este domingo, para escolher os representantes locais. As eleições são ao nível dos municípios, mas têm sido encaradas como um barómetro da popularidade de Erdogan.

De acordo com as sondagens, o partido do presidente arrisca-se a perder o controlo político de cidades como Ancara e Istambul, fruto do descontentamento gerado pela crise cambial e a recessão económica em que o país entrou, no ano passado.

Duas coligações posicionam-se agora para conquistar o eleitorado. De um lado, o AKP, partido de Erdogan, concorre aliado ao Movimento Nacionalista, de extrema-direita, na coligação Aliança do Povo. Do outro, na oposição, está a Aliança Nacional, que junta o Partido Republicano do Povo, de centro-esquerda, ao Partido Bom, de direita.

O enfraquecimento da posição maioritária da Aliança do Povo pode fragilizar a legitimidade de Erdogan, à frente da Turquia desde 2003.