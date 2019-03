Luzes apagadas na hora do planeta

À hora do Planeta, as luzes apagaram-se por um mundo melhor. Entre as 20h30 e as 21h30 da noite, monumentos e locais emblemáticos em todo o mundo ficaram às escuras.

O apagão simbólico é uma iniciativa da organização ambiental WWF para alertar para o impacto do aquecimento global na biodiversidade.

É assim desde 2007, quando Sidney, na Austrália começou o movimento.

Na edição deste ano, dedicada a um planeta sem plásticos, a ONG quis ainda colocar a questão "Porque é que a natureza importa?". Uma reflexão que promete continuar a apagar as luzes para acender a terra.