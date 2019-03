Papa Francisco deixa mensagem de diálogo em Marrocos

No segundo dia da visita do Papa Francisco a Marrocos o Sumo Pontífice avistou-se com a comunidade católica do país estimada em cerca de 23 mil fiéis.

O Papa Francisco reuniu-se ainda com o monge francês Jean-Pierre Schumacher, sobrevivente do massacre de Tibhirine no qual sete monges e 12 católicos foram raptados e assassinados em 1996.

Durante a missa, celebrada em Rabat no estádio Príncipe Moulay Abdellah, perante uma dezena de milhar de católicos, o Papa apelou ao diálogo e cooperação.

"Que a vossa caridade sirva de caminho ao diálogo e cooperação com os nossos irmãos e irmãs muçulmanas e com todos os homens e mulheres de boa vontade", exortou o Papa Francisco dirigindo-se aos fiéis.

À chegada ao país, no sábado, o Papa Francisco elogiou os esforços do rei marroquino Mohamed VI no sentido da promoção do diálogo inter-religioso.