Zuzana Caputová é eleita presidente da Eslováquia

Pela primeira vez na história da Eslováquia uma mulher é chefe de Estado. De acordo com os resultados parciais da segunda volta das eleições, Zuzana Caputová obteve mais de 58% dos votos.

A advogada liberal e militante anticorrupção, venceu o comissário europeu da energia Maros Sefcovic, apoiado pelo partido no poder.

"Estou feliz não só pelo resultado, mas sobretudo porque ser possível não sucumbir ao populismo, dizer a verdade e suscitar interesse sem um vocabulário agressivo", afirmou Caputová, após a confirmação da vitória.

As eleições na Eslováquia tiveram lugar um ano após crise gerada pelo homicídio de Jan Kuciak e da namorada. O jornalista investigava o envolvimento de responsáveis políticos eslovacos com o crime organizado italiano quando foi assassinado. O caso levou à demissão do chefe de polícia nacional e à queda do Governo