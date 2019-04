Bouteflika sai de cena esta semana?

Abdelaziz Bouteflika pode finalmente ceder à pressão popular e demitir-se da presidência argelina esta semana. A informação é avançada por duas televisões privadas do país, El Bilad TV e Ennahar. Esta última diz mesmo que a demissão acontecerá já esta terça-feira.

Os meios oficiais e a presidência não fizeram, no entanto, qualquer comentário nesse sentido.

O que é certo é que Bouteflika realizou este domingo uma importante remodelação do governo, mantendo no entanto como primeiro-ministro o antigo responsável do Interior, Noureddine Bedoui.

No cargo mantêm-se também o vice-ministo da Defesa, o chefe do Estado-Maior do Exército Ahmed Gaed Salah, apesar deste ter renovado no sábado o pedido para que o Tribunal Constitucional declare o presidente como inapto para se manter em funções.

Entretanto, continuam a produzir-se manifestações para exigir o afastamento de Bouteflika, como este domingo entre a comunidade argelina em França, que se uniu num protesto que reuniu mais de duas mil pessoas em Paris.