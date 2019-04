Um tesouro da Era do Gelo

Tamanho do texto

Mais de 600 fósseis da Era do Gelo foram descobertos em Los Angeles, na Califórnia. Este tesouro foi encontrado durante umas escavações para as obras de extensão da linha de metro. Há, entre outros, fósseis de mamutes, preguiças e bisontes.

"Permite-nos entender como os ecossistemas, o ambiente e os animais de Los Angeles mudaram ao longo dos últimos milhares de anos, em resposta a alguns fatores em que estamos interessados hoje, como as mudanças climáticas", explicou Emily Lindsey, diretora do sítio arqueológico onde estão a decorrer as escavações.

Os fósseis foram levados para um laboratório da Califórnia para serem estudados, categorizados e classificados pelos paleontólogos.

"Os ossos estiveram enterrados durante milhares de anos e agora nós tirámo-los do seu ambiente natural, da terra, da lama e estão a secar. Estão expostos a diversos elementos pela primeira vez desde a Era do Gelo", disse Eric Scott, paleontólogo principal e gestor do programa.

Desde 2014, ano em que começaram as obras de extensão do metro de Los Angeles, que têm aparecido fósseis da Era do Gelo, há cerca de 10 mil anos.