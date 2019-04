Centenas de húngaros desfilaram pelo centro da capital, Budapeste, na segunda-feira para assinalarem o Primeiro de Abril. O desfile serviu de homenagem ao famoso 'sketch' de humor britânico do grupo Monty Python protagonizado pelo ator John Cleese. No 'sketch' original John Cleese é um funcionário público do Ministério dos "Passos Estúpidos".