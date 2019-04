Macedónia do Norte vira a página e acolhe PM grego

Tamanho do texto

O primeiro-ministro grego, Alexis Tsipras, tornou-se esta terça-feira no primeiro líder de um governo grego a realizar uma visita oficial à Macedónia do Norte depois da independência do território em 1991.

Em Skopia, o primeiro ministro grego disse que é hora de "estender pontes em vez de erguer muros" e garantiu a ajuda de Atenas nas negociações dos vizinhos do norte com a União europeia.

"Mesmo entre aqueles que expressaram reservas e que se opuseram ao acordo, vamos tentar juntos encorajá-los, convencê-los a ser proponentes deste acordo, porque o acordo é sobre amizade e cooperação estratégica entre os nossos dois países. E os cidadãos da Grécia devem saber que, da nossa parte, implementaremos integralmente o acordo", disse o primeiro-ministro da Macedónia do Norte, Zoran Zaev, durante a cerimónia.

"Nós investimos no futuro, fazemos história, não nos aprisionamos a ela, e considero garantido que este acordo histórico tem raízes profundas que na minha opinião já estão à vista de todos. Mesmo daqueles que discordam", disse o chefe do executivo grego.

A visita do primeiro-ministro grego à Macedónia do Norte marca o início de um novo ciclo nas relações entre os dois países.

A jornalista da euronews Symella Touchtidou acompanhou o encontro.

"O objetivo dos governo grego e da Macedónia do Norte é implementar o Acordo de Prespes e passar das palavras aos atos. Os acordos assinados esta terça-feira são o ponto de partida para as parcerias futuras, as quais vão melhorar a vida das pessoas de ambos os lados da fronteira".