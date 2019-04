Impasse do Brexit sem fim à vista

O impasse relativamente à saída do Reino Unido da União Europeia continua a paralisar o governo britânico.

Representantes do governo e oposição reuniram-se esta quinta-feira pelo segundo dia consecutivo para tentarem encontrar um consenso quando falta pouco mais de uma semana para a saída do bloco, prevista para 12 de abril.

Na quarta-feira, os deputados britânicos aprovaram uma lei, com uma margem de apenas um voto, a qual retira à Primeira-ministra Theresa May o poder de chegar a um acordo com os líderes europeus no dia 10 de abril sem os deputados definirem antes uma nova data de saída.

Esta nova data hipotética teria contudo que ser aprovada pelos 27 países da UE.

Esta quinta-feira, a câmara dos lordes debateu legislação de emergência a fim de forçar o governo a pedir uma nova extensão ao Artigo 50 de forma a evitar a saída desordenada do Reino Unido sem um acordo.