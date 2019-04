Fundador do Wikileaks pode ser expulso da Embaixada do Equador

Tamanho do texto

O fundador do Wikileaks, Julian Assange, poderá ser expulso da Embaixada do Equador em Londres a qualquer momento. A informação foi avançada pelo Wikileaks, que cita "uma fonte de alto nível do Estado equatoriano". Segundo o tweet, o escândalo dos "INA Papers" está a ser usado como um pretexto para expulsar Assange. Haverá já um acordo entre o Equador e o Reino Unido para a sua detenção.

O advogado de Assange garantiu que cliente não está envolvido na divulgação desses documentos, que levaram o Procurador-Geral do Equador a abrir uma investigação sobre o presidente Lenin Moreno e o irmão, em relação à alegada aquisição de bens através de empresas offshore.

Moreno acusou o Wikileaks de intercetar telefonemas e conversas privadas que teve.