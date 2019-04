Theresa May pede extensão do prazo para o Brexit até 30 de junho

A primeira-ministra britânica pediu ao presidente do Conselho Europeu o alargamento do prazo do Brexit. Numa carta enviada a Donald Tusk, Theresa May solicitou que o prazo de saída do Reino Unido da União Europeia seja alargado para 30 de junho.

May refere que o Reino Unido se preparará para as eleições europeias de final de maio, mas que se houver um acordo antes, as mesmas serão canceladas. Na carta, May deixa bem claro não ser do interesse do Reino Unido, nem da União Europeia que os britânicos participem nas europeias.