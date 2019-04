7 mortos em protestos contra o presidente Omar al-Bashir

Pelo menos seis pessoas morreram nas manifestações antigovernamentais de sábado e domingo em Cartum, a capital do Sudão. De acordo com as autoridades do país, registou-se ainda um morto nos protestos na região de Darfur.

Segundo a agência de notícias Reuters, em Cartum, pelo menos 15 civis e 42 elementos das forças de segurança ficaram feridos. Cerca de 2500 pessoas foram detidas.

As manifestações de sábado foram convocadas pela Aliança, o movimento que lidera a oposição ao presidente Omar al-Bashir, que chegou ao poder através de um golpe de Estado em 1989.

Estima-se que pelo menos 10 mil pessoas protestaram em frente ao quartel-general do Exército do Sudão, na capital do país.

Os protestos contra al-Bashir iniciaram-se em dezembro, mas foram perdendo força devido à repressão violenta e da entrada em vigor, a 22 de fevereiro, do estado de emergência no país que permitiu o julgamento rápido de centenas de contestatários.