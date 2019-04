Raide aéreo contra aeroporto de Tripoli

Tamanho do texto

Um avião de guerra não identificado atacou hoje o aeroporto de Mitiga. Localizado nos arredores da capital líbia é o único ainda em funcionamento em Tripoli, mas os voos foram suspensos perante o clima de insegurança.

A luta pelo controlo da capital líbia prossegue nos arredores. Provocou, esta segunda-feira, a morte de dezenas de civis e mais de 80 feridos.

O receio de uma guerra civil é a maior das preocupações neste momento, até porque a ofensiva lançada pelas forças do marechal Khalifa Haftar, que domina o leste do país e quer controlar Tripoli, não dá sinais de esmorecer.

Na arena internacional multiplicam-se os apelos à contenção, ao cessar-fogo e regresso à mesa das negociações.

"Convidamos todos a evitarem mais ações militares, a voltar à mesa das negociações sob os auspícios das Nações Unidas e a assegurar que o povo líbio tem o que realmente quer: paz e estabilidade para o país", sublinhou a chefe da diplomacia europeia, Federica Mogherini.

As forças leais a Haftar lançaram uma ofensiva surpresa contra Tripoli na quinta-feira. O marechal controla o leste e parte do sul do país. É acusado de querer tomar o poder pela força e instaurar uma ditadura militar.