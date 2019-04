Secretária do Departamento de Segurança Interna dos EUA abandona cargo

A secretária do Departamento de Segurança Interna dos EUA abandonou o cargo. O anúncio foi feito por Donald Trump, através do Twitter, onde agradeceu a Kirtsjen Nielsen os serviços prestados.

No entanto, de acordo com a CNN, a responsável pela segurança do país terá sido apanhada de surpresa pela decisão, tendo ido à Casa Branca, este domingo, para o que julgava ser uma reunião sobre questões relacionadas com a imigração.

Nielsen foi a cara da controversa política migratória de Trump, em particular da separação de famílias na fronteira com o México. Mas as críticas ao corte das ajudas a países da América Central terão contribuído para uma cisão na relação com o presidente.

A secretária do Departamento de Segurança Interna ocupava o cargo desde outubro de 2017, tendo entrado para a administração Trump como chefe de equipa de John Kelly.

No lugar, de forma temporária, está já Kevin McAleenan, atual responsável do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras dos EUA.