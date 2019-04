Benny Gantz reclama vitória nas legislativas, Benjamin Netanyahu também

Benny Gantz reclamou vitória nas legislativas israelitas, Benjamin Netanyahu também. As sondagens à boca das urnas dão uma ligeira vantagem ao líder do partido Azul e Branco no entanto nem por isso Netanyahu deixa de ser favorito para continuar como primeiro-ministro com um inédito quinto mandato.

Tudo se decide nas possíveis coligações e apesar da derrota do Likud, os resultados provisórios apontam para uma maioria do bloco de direita no parlamento. Na primeira declaração após o encerramento das urnas, Netanyahu não deixou margem para dúvidas e disse que iria começar a trabalhar na formação de um novo governo ainda esta noite.