EUA ameaçam aumentar tarifas à Airbus

A Câmara do Comércio dos Estados Unidos ameaça impor aumentos nas tarifas à Airbus. A companhia está entre uma lista de produtos e serviços visados por Washington como retaliação às ajudas recebidas da União Europeia.

Só no caso da Airbus, a câmara norte-americana estima que os subsídios europeus penalizem,os Estados Unidos em 11 mil milhões de dólares, quase nove mil e 800 milhões de euros, por ano.

As ameaças da Câmara do Comércio surgem depois de a Organização Mundial do Comércio ter concluído que os Estados Unidos violaram regras comerciais com apoios ilegais à Boeing, prejudicando a Airbus. Uma decisão favorável à União Europeia que veio por fim a uma contenda de 14 anos.