Madonna vai estar no Festival Eurovisão da Canção

Tamanho do texto

O rumor circulava há várias semanas, mas só agora foi confirmado: Madonna vai mesmo atuar na final do Festival Eurovisão da Canção, em maio, em Israel.

A informação foi confirmada oficialmente tanto pela estação pública de televisão israelita KAN, como pelos representantes da mega-estrela da Pop.

Madonna deverá interpretar duas canções, incluindo uma inédita do último albúm, numa "performance" pela qual deverá receber um milhão de dólares, segundo o jornal israelita Haaretz.

A edição de 2019 do Festival é organizada em Telavive na sequência da vitória da israelita Netta, no ano passado, com o tema "Toy".

Este ano, haverá 41 países em competição e Portugal estará representado por Conan Osíris, com a canção "Telemóveis".

O facto do Festival ter lugar em Israel levou um grande número de organizações e artistas a apelarem ao boicote.