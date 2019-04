Único aeroporto de Tripoli em funcionamento é encerrado

O único aeroporto de Tripoli em funcionamento foi encerrado, depois de um ataque aéreo na Líbia.

A medida já foi condenada pela Organização das Nações Unidas (ONU), que atribui a autoria do ataque às forças leais a Khalifa Haftar. O general lidera o Exército Nacional da Líbia (LNA) numa ofensiva para assumir o controlo da capital do país, atualmente nas mãos do governo.

"A escalada de violência em Tripoli e à volta da capital já levou à deslocação de 3400 pessoas para fugir dos confrontos. Apelamos a uma trégua humanitária temporária, de forma a permitir a prestação de serviços e a passagem voluntária de civis, incluindo os feridos, das zonas de conflito", afirmou o porta-voz do Secretário-geral da ONU, Stéphane Dujarric.

Um porta-voz do LNA confirmou o ataque, mas negou terem feito de aviões civis um alvo. Estima-se que os militares rebeldes tenham chegado a 11km do centro em Tripoli, antes de retirarem.

Com a ajuda de grupos armados, o governo líbio está a tentar travar a entrada dos rebeldes na cidade.

A Líbia tem sido palco de confrontos desde a deposição de Kadhafi, há oito anos. O país está nas mãos do Governo de Acordo Nacional (GNA), uma força política criada em 2015, a partir de conversações de paz. com dificuldade em manter o controlo do país, apesar do apoio da ONU.