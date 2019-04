Múmia de 2500 anos encontrada no Egito

No Egito, foi encontrada uma múmia de um sumo-sacerdote, num antigo cemitério a sul do Cairo, com 2500 anos.

Em conjunto com uma equipa, o egiptólogo Zahi Hawass abriu três sarcófagos selados da 26ª Dinastia e foi surpreendido com a descoberta.

Além do sarcófago do sacerdote encontrou outros dois: um com uma múmia feminina decorada com contas azuis e outro com um pai num túmulo familiar.

No local do enterro na província de Minia, a equipa também encontrou uma cabeça de cera rara.