Temporal faz 10 mortos no Rio de Janeiro

Chuvas torrenciais e consequentes inundações e deslizamentos de terra mataram, pelo menos, 10 pessoas no Rio de Janeiro.

De acordo com o Governo estadual, há mais de 1200 desalojados, mais de 100 comunidades foram afetadas e a cidade está em estado de crise.

As chuvas intensas começaram na noite de segunda-feira, prolongando-se para terça. As autoridades estimam que a chuva continue, nas próximas horas, mas moderadamente.

As mortes foram registadas nos bairros do Leme, Morro da Babilónia, na Gávea, no Leme, em Santa Cruz e em Botafogo.

As escolas foram encerradas, devendo reabrir já esta quarta-feira. As autoridades pediram à população que evitasse andar nas ruas.

Foram registados jacarés, na zona ocidental do Rio de Janeiro. Os répteis terão fugido de uma propriedade após os muros terem sido levados pelas enxurradas.

Este é o maior temporal registado na cidade maravilhosa nos últimos 22 anos.