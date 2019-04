Berlim retoma negócio de armas com Riade

Tamanho do texto

A Alemanha aprovou uma nova exportação militar para a Arábia Saudita.

Segundo uma carta interna do Ministério da Economia, Berlim vai enviar tecnologia para a produção de semi-reboques, que pode também ser usada para fins militares. A entrega será feita indiretamente através de França.

Berlim tinha suspendido o negócio de armas com Riade, em outubro, na resposta ao assassinato do jornalista Jamal Khashoggi no, Consulado da Arábia Saudita em Istambul.

A decisão não agradou à França e ao Reino Unido. Os dois países foram arrastados pelo embargo e fora aumentando a pressão sobre o governo de Angela Merkel.

Apesar de prolongar a proibição por duas vezes, Berlim já tinha dado sinais de que poderia levantar o embargo.

Para além da pressão francesa e britânica, o governo foi confrontado com queixas de várias empresas que falam de centenas de empregos em risco.