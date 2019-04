Zelensky e Poroshenko estiveram em Paris e Berlim

Tamanho do texto

Os dois candidatos à segunda volta da eleição presidencial na Ucrânia estiveram em campanha em Paris e Berlim. Volodimyr Zelensky , o favorito nas sondagens, encontrou-se com Emmanuel Macron ao princípio da tarde.

Depois, foi a vez de Petro Poroshenko, o presidente cessante, que surge em segundo lugar nas intenções de voto.

Em Kiev a receção de Zelensky ao mais alto nível não caiu bem, mas Macron tenta agir em função das previsões de voto dos ucranianos.

Poroshenko foi a Berlim falar de segurança, cooperação económica e investimento. Mostrando que tem um programa político para a Ucrânia, não deixou de lançar farpas ao rival, noviço nestas andanças da política: "Temos políticos que não pertencem ao sistema, mas isso acontece também na Europa, a Ucrânia não é exceção", afirmou.

A eleição é a 21 de abril. A campanha eleitoral é seguida de perto por Paris e Berlim. A França e a Alemanha, juntamente com a Rússia e a Ucrânia, fazem o chamado "Formato da Normândia" que enquadra as discussões sobre o processo de paz no leste da Ucrânia.