Centenas de praticantes de snowboard e de esqui marcaram o final da temporada de inverno com uma atividade diferente: descer as pistas vestidos apenas com fatos de banho.

O festival anual de música e esqui “Grelka Fest” é tradicionalmente realizado no primeiro fim-de-semana de abril. Um dos principais eventos do “Grelka Fest” é esta tradicional descida "com menos tecido".