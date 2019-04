Colapso de prédios no Rio sob investigação

Os escombros dos dois prédios que caíram continuam a dominar a paisagem na comunidade da Muzema, na zona oeste do Rio de Janeiro. No início do terceiro dia das operações de resgate o balanço das vítimas cifrava-se em nove mortos e quinze desaparecidos, por apurar estão ainda as causas do colapso.

Os donos do terreno e os responsáveis da construção ainda não foram identificados, a principal suspeita recai na milícia Escritório do Crime, responsável por várias ações ilegais no bairro, incluindo uma imobiliária clandestina. A prefeitura tentou várias vezes interromper as obras e impedir o acesso aos edifícios.