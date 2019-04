Partido Social Democrata vence eleições legislativas

Tamanho do texto

Com apenas mais um deputado, o Partido Social Democrata da Finlândia venceu as eleições legislativas deste domingo. Conquistou 40 lugares no parlamento.

Com 39 assentos, ou seja, em segundo lugar ficaram os ultra-nacionalistas do Partido Verdadeiros Finlandeses.

Numa noite eleitoral em que os resultados estiveram sempre muito renhidos, o partido de centro-direita, o Coligação Nacional ficou em terceiro, garantindo 38 deputados.

Com um parlamento tão dividido, e como é habitual na Finlândia, para formar governo, o Partido Social Democrata vai ter de se coligar com outras formações políticas e os aliados naturais devem os Verdes e a Aliança de Esquerda

Este é então um regresso ao poder dos sociais-democratas depois de 20 anos de oposição na Finlândia.