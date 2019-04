Líbios dirigem-se para a fronteira com a Tunísia

Tamanho do texto

Na Líbia, multiplicam-se os combates entre as forças associadas ao governo reconhecido pelas Nações Unidas e o grupo Exército Nacional Líbio afeto ao comandante Khalifa Haftar.

O comandante do grupo armado líbio, que já controla a zona oriental e o sul da Líbia, está a avançar em direção à capital, Tripoli.

Entretanto, este domingo teve lugar um encontro no Egito que envolveu o comandante líbio Haftar, o presidente Sisi do Egito e o chefe dos serviços secretos do país.

Os combates estão a colocar pressão sobre a fronteira entre a Líbia e a Tunísia à medida que números crescentes de refugiados se dirigem se dirigem de Tripoli para a cidade tunisina de Ben Guerdane.

As autoridades tunisinas já reforçaram os controlos na fronteira.