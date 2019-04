Stratolaunch: O maior avião do mundo

Tamanho do texto

Ao longe, parecem dois aviões mas o Stratolaunch é apenas um avião e é também o maior alguma vez construído.

Tem o nome da empresa que o criou, Stratolaunch, e é maior do que um campo de futebol. Tem 117 metros e pesa 227 toneladas. O A380, por exemplo, é o maior avião comercial do mundo, tem 80 metros e pesa quase metade do Stratolaunch.

O voo histórico aconteceu este sábado no deserto da Califórnia, nos EUA. A viagem durou 2h30, e "tudo correu bem", segundo a empresa norte-americana.

Não espere viajar neste avião, porque o Stratolaunch foi concebido apenas para lançar foguetões para o espaço, a partir da estratosfera.

"Hoje o avião da #Stratolaunch voou durante 2,5 horas sobre o deserto de Mojave, atingindo a velocidade máxima de 304,2 km/h. Confira o voo histórico aqui!"

O 'bebé' de Paul Allen

A empresa Scaled Composites Stratolaunch foi fundada em 2011 por Paul Allen, cofundador da Microsoft, que morreu em 2018. Depois deste voo histórico, o executivo-chefe Jean Floyd referenciou Allen: "Sem dúvida, ele teria ficado excepcionalmente orgulhoso de ver a sua aeronave levantar voo", disse. Floyd também disse que "foi um momento emocionante", o de "assistir a este pássaro majestoso voar".

A empresa foi obrigada a demitir mais de 50 funcionários há pouco mais de três meses, e a cancelar uma iniciativa de desenvolver os próprios foguetões. Depois deste voo histórico, a Strato launch já tem como cliente a Northrop Grumman, que quer usar a maior aeronave do mundo para lançar foguetões para o espaço.