"El País" revela imagens da vida de Assange

Tamanho do texto

O diário espanhol "El País", publicou imagens de câmeras de segurança colocadas no interior da embaixada do Equador em Londres.

As imagens ilustram a vida de Julian Assange no interior do apartamento num dos bairros mais caros da capital britânica, onde viveu durante praticamente sete anos.

Nas imagens podemos ver Assange a andar de skate; a discutir com os funcionários da embaixada e a receber convidados.

As imagens foram obtidas através da empresa espanhola de segurança encarregada de prestar serviços à embaixada do Equador em Londres.

De recordar que na quinta-feira passada, após praticamente sete anos, o ativista e fundador do site Wikileaks, foi detido pelas autoridades britânicas.

A detenção teve lugar depois do presidente do Equador, Lenin Moreno, ter acusado Assange de ter transformado a embaixada no que diz ser "um centro de espionagem".