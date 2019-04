Veja em direto: Incêndio descontrolado na Catedral de Notre-Dame de Paris

Tamanho do texto

Um incêndio está a consumir a Catedral de Notre-Dame de Paris. A torre emblemática do edifício colapsou. Ainda não há informação sobre qual será a causa oficial, mas alguns meios de comunicação franceses dizem que poderá ser acidental.

O primeiro alerta foi dado às 18h50 (hora local), hora também em que o edifício fechou ao público.

No local estão 400 bombeiros a combater as chamas. O porta voz dos bombeiros de paris dizem A ESTRUTURA DE NOTRE-DAME FOI SALVOS DA DESTRUIÇÃO TOTAL ministério do Interior de Françadiz que é provável que não seja possível salvar o edifício. Próximas horas são cruciais.

Momento em que a torre colapsa:

O presidente francês, que deverá falar ao país nos próximos minutos, reagiu pelas redes sociais ao que está a acontecer. Emmanuel Macron disse que se sentia "triste por uma parte de todos os franceses estar em chamas".

Entretanto, o discurso oficial à nação que estava agendado para esta noite foi adiado para esta terça-feira.

A chanceler alemã enviou condolências ao governo francês. Steffen Seibert, porta-voz de Angela Merkel, escreveu no Twitter a mensagem da líder alemã. Escreveu que a catedral era "um simbolo da cultura não só francês mas também europeu."

A Organização das Nações Unidas para a Cultura, UNESCO, disse que estará do "lado da França para salvaguardar e reabilitar o património inestimável".

António Costa, o primeiro-ministro português também deixou palavras de apoio aos franceses:

Donald Trump também reagiu através da rede social Twitter. O presidente norte-americano escreveu que "é triste ver o incêndio massivo em Notre Dame" e deixou o conselho de se partir para ajuda aérea para apagar o fogo.

As autoridades francesas já explicaram o porquê de não usarem ajuda aérea para combater o fogo: O peso da água destruiria tudo o que resta.

Cronologia:

- Por volta das 18h50, hora local (16h50 GMT): O fogo começa no telhado da catedral de Notre-Dame, de acordo com os bombeiros.

- Por volta das 19h07: Primeiros relatos de fumo em Notre-Dame

- 19:40h: O fogo espalha-se para a torre gigante da catedral de Notre-Dame. O presidente francês Macron cancela dicurso oficial agendado para esta noite.

- 19h53: A torre da catedral colapsa.

- 20h07: Telhados inteiros de Notre-Dame desmoronam, de acordo com uma Reuters (correspondente no local.)

- 20h25: Zona de Notre-Dame evacuado pela polícia.

- 22h40: Edifício continua a arder, sem previsão do que poderá sobrar.