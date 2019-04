Presidente da Grécia pede Mármores do Partenon

A Grécia não desiste e continua a pressionar o governo britânico para devolver os Mármores do Parthenon.

No início do século XIX, um diplomata britânico removeu as esculturas da Acrópole de Atenas. Desde a independência, a Grécia reclama as esculturas com dois mil e quinhentos anos. Esta segunda-feira, o pedido foi feito pelo presidente Prokopis Pavlopoulo.

_“Deixem o Museu Britânico vir aqui e fazer a comparação entre este museu de luz e a penumbra, se é que posso dizer, da prisão do Museu Britânico, onde os Mármores do Parthenon são mantidos como troféus". _

O Museu Britânico não devolve as esculturas, sublinhando que foram adquiridas legalmente através de um contrato com o império otomano.