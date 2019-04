Nadiya Savchenko libertada

A ex-piloto e deputada ucraniana Nadiya Savchenko foi libertada. Em causa está o fim do prazo de prisão preventiva que pendia também sobre Volodymyr Ruban, antigo negociador informal na troca de prisioneiros em Donbass.

Savchenko foi detida em março de 2018 no Parlamento da Ucrânia por planear, alegadamente, um ataque terrorista com granadas e armas automáticas contra elementos do Governo do presidente Petro Poroshenko. Foi acusada de ter adquirido o armamento a separatistas pró-russos na zona oriental do país.

A ex-piloto entrou para a política depois de regressar a casa após dois anos de prisão na Rússia. Foi eleita deputada quando ainda se encontrava na cadeia.