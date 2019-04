Falso alarme em Madrid

Foi, afinal, falso alarme e as pessoas já regressaram ao interior do edifício que alberga várias embaixadas em Madrid.

De acordo com um porta-voz da polícia espanhola a representação australiana em Madrid recebeu, esta terça-feira, por telefone, uma ameaça de bomba no arranha-céus onde ficam, para além da Embaixada da Austrália a do Canadá, do Reino Unido e da Holanda. O prédio chegou a ser evacuado.

Depois de uma verificação, e através do Twitter, as autoridades policiais madrilenas confirmaram que se tratou de falso alarme.