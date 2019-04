Bebé nasce embriagada na Lituânia

A Lituânia é um dos países com maior consumo de álcool per capita no planeta. O problema é grave, sobretudo quando temos em conta que a semana passada nasceu um bebé com um teor alcoólico de quatro gramas por litro de sangue, dez vezes superior ao limite legal para conduzir no país.

A mãe, de 35 anos de idade, chegou embriagada ao hospital e terá agora de responder na justiça por negligência. A criança do sexo feminino, que nasceu com dois quilos e meio, encontra-se numa situação estável mas ainda não teve alta. De acordo com os médicos o bebé deverá demorar algumas semanas até conseguir eliminar todos os vestígios de álcool do seu organismo.