Coreia do Norte testa nova arma de uso tático

A Coreia do Norte anunciou ter testado uma nova arma de uso tático, num teste que de acordo com Kim Jong-un se tratou de um passo "importante para aumentar o poder de combate do Exército Popular."

A informação foi avançada pela agência de notícias oficial do país asiático e apesar de não terem sido adiantados pormenores, os termos usados no comunicado sugerem que se trata de uma arma de curto alcance, diferente dos mísseis balísticos de longo alcance que eram vistos como uma ameaça por parte dos Estados Unidos.

O teste surge numa altura em que as negociações com Washington tendo em vista a desnuclearização da Coreia do Norte chegaram a um impasse, com Pyongyang a exigir uma mudança de atitude por parte dos norte-americanos e a saída do Secretário de Estado, Mike Pompeo, da mesa de negociações.

À espreita está o Kremlin, que revelou esta quinta-feira que irá receber Kim Jong-un em Moscovo até ao final do mês.