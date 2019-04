O vale dos bonecos no Japão

No sopé do monte Miune, na zona ocidental do Japão, está a pequena aldeia de Nagoro.

Apenas 27 pessoas vivem aqui, mas as ruas parecem movimentadas, graças aos quase trezentos bonecos em tamanho humano.

Por cada habitante, há dez figuras de pano e o vale dos bonecos, como já é conhecido, está a atrair turistas.

Tudo graças à dedicação de Tsukumi Ayano. Uma artesã, de 69 anos, que começou a fazer os bonecos há 16 anos.

Na altura fez um espantalho vestido com a roupa do pai para assustar os pássaros que lhe queriam comer as sementes plantadas no jardim. E a partir já não parou.

Numa das salas de aula da escola, recriou "um dia de visita para os pais como era antigamente, quando havia pessoas e ação."

O habitante mais jovem de Nagoro tem 55 anos e Tsukumi espera que, com os bonecos, regresse alguma vida à sua aldeia natal.