A reportagem especial da euronews sobre o fogo em Notre-Dame

Tamanho do texto

Veja aqui a reportagem especial da euronews sobre o incêndio da Catedral de Notre-Dame, em Paris.

Os nossos correspondentes na capital francesa acompanharam o incêndio ao longo da noite, falaram com os parisienses que assistiram em choque ao desenrolar dos eventos e com os turistas emocionados que se encontravam no local.

O fogo deflagrou na catedral francesa por volta das 19 horas locais. Durante nove horas, os bombeiros da região de Paris combateram as chamas para tentar salvar o edíficio milenar. O presidente francês Emannuel Macron anunciou que a catedral deverá ser reconstruída nos próximos cinco anos.

A reportagem inclui o testemunho de um arquiteto especializado em monumentos históricos e antigo arquiteto da Catedral de Notre-Dame sobre as causas prováveis do incêndio.