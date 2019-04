Polícia detém dois suspeitos relacionados com ataque de Londonderry

O Belfast Telegraph avançou que foram detidos dois suspeitos do ataque que aconteceu esta quinta-feira à noite, em Londonderry, na Irlanda do Norte. Os suspeitos têm 18 e 19 anos, segundo aquilo que o jornal divulgou.

A polícia da Irlanda do Norte tinha partilhado imagens de vídeovigilância, captadas durante o ataque, para ajudar a encontrar os suspeitos do tiroteio que acabou por tirar a vida a Lyra Mckee, jornalista de 29 anos.

Lyra Mkee no meio da multidão

O Serviço de Polícia da Irlanda do Norte (PSNI) disse que Lyra McKee foi baleada e morta, provavelmente por uma bala perdida. Lyra estava no local durante o motim que estava a acontecer nas ruas de Creggan, na cidade de Derry. Segundo o Serviço de Polícia da Irlanda do Norte (PSNI) , uma bala perdida terá atingido a jornalista. Lyra foi levada para o hospital e acabou por não resistir aos ferimentos a meio do caminho.

O serviço de Polícia da Irlanda do Norte classificou o ataque como um ato terrorista. A cidade de Derry é conhecida por ter vários nacionalistas predominantemente católicos.

Ao que tudo indica, dissidentes republicanos foram responsabilizados pelo caso.