Autoridades confirmam morte dos três alpinistas em Howse Peak

As autoridades canadianas já encontraram os corpos dos três alpinistas desaparecidos no Banff National Park.

O norte-americano Jess Roskelley e os austríacos David lama e Hansjorg Auer estavam desaparecidos desde quarta-feira, depois de terem sido apanhados por uma avalanche em Howse Peak, no sudoeste do país.

Apesar do desafio de uma montanha exigente e com quase 3300 metros de altura, o trio era considerado muito experiente e de topo no mundo do alpinismo.

David Lama, de 28 anos, era um dos maiores talentos da modalidade, vencendo a prova combinada do Campeonato do Mundo de escalada com apenas 18 anos. A família recordou o legado do alpinista numa publicação na rede social Instagram e pediu aos fãs para não esquecerem o entusiasmo de David.

Jess Roskelley, de 36 anos, tornou-se em 2003 o americano mais jovem de sempre a subir o Everest, um feito alcançado aos 20 anos.

Já Hansjorg Auer, de 35 anos, era um apaixonado pelo alpinismo e mais conhecido pela escalada livre.