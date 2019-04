Euronews Noite 22.04.2019

Tamanho do texto

Depois dos ataques bombistas no Sri Lanka, o país tenta gerir a tragédia e a comunidade internacional reage. Aproximadamente 300 pessoas morreram nos atentados. O governo bloqueou as redes sociais para impedir a propagação de notícias falsas.

_ - Um comediante toma o poder na Ucrânia. Volodymyr Zelensky venceu as presidenciais, com larga maioria e pretende relançar o processo de paz com a Rússia._

- Depois do incêndio em Notre Dame, especialistas avaliam o tamanho dos estragos. Estrutura da catedral gótica está fragilizada e precisa de consolidação.

_- As vitórias e as emoções do futebol: depois da Juventus em Itália, França e Grécia também já têm campeões. PSG e PAOK garantiram os títulos.

_Estas e outras notícias, em destaque, nesta edição de Euronews Noite.

