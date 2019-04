Zelensky faz história na Ucrânia

Tamanho do texto

Uma vitória esmagadora e um resultado histórico. Volodymyr Zelensky venceu as presidenciais na Ucrânia com cerca de 73% dos votos.

No discurso de vitória, o novo presidente defendeu o processo de Minsk, as conversações com a Rússia e o regresso de todos os presos presos políticos

"Neste momento, a nossa principal tarefa é recuperar todos os nossos soldados capturados. Vamos agir no formato da Normandia, vamos continuar o processo de Minsk. Vamos reiniciar as negociações. Penso que vamos ter novos compromisso".

No discurso de derrota, Petro Poroshenko garantiu que vai continuar na política e defender o trabalho dos últimos ano.

"A nossa equipa tem de proteger as conquistas que alcançámos juntamente com os cidadãos em condições extremamente difíceis nos últimos cinco anos. Temos de proteger a estratégia europeia e a estratégia euro-atlântica".

A luta contra a corrupção e o fim da guerra no leste dos país marcaram a campanha do novo presidente. Apesar de não ter percurso político, Volodymyr Zelensky representa a vontade de mudança dos ucranianos.