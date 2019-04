A aldeia espanhola cujo voto permite saber o resultado eleitoral

A aldeia de Robres em Espanha é conhecida como o "Ohio de Espanha".

Desde o regresso da democracia em Espanha, os resultados eleitorais da aldeia de Robres, na comunidade autónoma de Aragão, são praticamente idênticos aos resultados nacionais. Por isso, a contagem dos votos em Robres permite prever o vencedor nacional. O fenómeno é idêntico ao do Estado norte-americano do Ohio, o que leva Aragão a ser denominada "Ohio de Espanha".

"Ohio de Espanha"

"Ser o 'Ohio espanhol' significa ser uma região onde o vencedor é o mesmo partido que vence no conjunto do Estado. Usa-se o exemplo do Ohio porque nos Estados Unidos, desde os anos 60, o vencedor no Ohio, nas eleições presidenciais, foi sempre o vencedor no conjunto dos Estados Unidos. Em Espanha, o nosso Ohio é Aragão. A razão é simples. Aragão representa uma Espanha em miniatura", explicou o politólogo Ignacio Jurado, professor na Universidade de York.

Este mecanismo funciona menos bem desde 2015, com a emergência de novos partidos e o fim da alternância esquerda-direita.

Quase 40% dos eleitores indecisos

Este ano, o desfecho das eleições é imprevisível. As sondagens dão a vitória ao PSOE, mas sem maioria, o que abre portas a vários cenários de governação. A poucos dias das eleições gerais, há quase 40% de eleitores indecisos em Espanha. E Robres não é exceção.

"Simpatizava com o Podemos mas agora já não me convencem muito. Já não confio em nenhum partido", disse à euronews Rogelio, proprietário do restaurante La Plana, em Robles.

"Vou votar, de certeza, mas, ainda não sei em quem. Agora, votamos num partido, mas, acabamos por favorecer outro de que não gostamos tanto", afirmou Fernando, antigo agricultor e reformado.

A Euronews não falou com ninguém em Robres que tenha manifestado a intenção de votar no PP ou no Vox. Mas há quem expresse preocupação com a ascensão da extrema-direita em Espanha.

"Creio que nalguns pontos, eles são contra os direitos humanos e a meu ver não deveriam poder governar", afirmou Laura, estudante do curso de professora do Ensino Primário.

Uma atenção mediática "aborrecida"

Por ser a aldeia onde o resultado local se aproxima do nacional, a população de Robres é alvo de uma intensa atenção mediática em período eleitoral. No início foi divertido, mas atualmente, é cansativo.

"Por um lado, Robres está no mapa, não por um desastre nem por uma desgraça, mas por um facto curioso. Por outro lado, é um pouco aborrecido falar sempre da mesma coisa: se somos, se não somos, se estamos perto, se nos afastamos...", disse à euronews a presidente da junta de freguesia de Robres, Olga Brosed.