Milhares de indígenas manifestam-se contra Bolsonaro em Brasília

Tamanho do texto

Milhares de manifestantes reuniram-se em Brasília para defender as terras indígenas e os direitos culturais dos índios que dizem estar ameaçados pelo governo de extrema-direita do presidente Jair Bolsonaro.

O protesto anual, de três dias, no centro da capital brasileira deve ganhar mais força este ano devido às incitativas governamentais para minar a proteção aos indígenas e ao ambiente.

Milhares de pessoas, de diferentes etnias, viajaram de todo o Brasil para participar no maior protesto no género no país.

No seu primeiro dia como presidente, Bolsonaro transferiu da Fundacão Nacional do Índio para o Ministério da Agricultura a autoridade de demarcação de terras indígenas.

Ativistas dizem que a manobra tem como objetivo facilitar o agronegócio e a mineração, ao mesmo tempo que paralisa o reconhecimento de terras indígenas.