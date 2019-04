Cristãos ortodoxos celebram "fogo sagrado"

Aquele que guarda as chaves da Igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém chegou, sábado, para destrancar as portas do local sagrado antes da cerimónia que a Igreja Católica Ortodoxa identifica como "milagre do Fogo Sagrado".

Como o controlo da igreja é dividido entre diferentes denominações cristãs, as chaves são guardadas por um homem muçulmano cuja família tem sido considerada neutra por todas as partes durante várias gerações.

Todos os anos, no dia anterior ao domingo de Páscoa ortodoxo, a cerimónia do "fogo sagrado" assinala um milagre na igreja do Santo Sepulcro, na Cidade Velha de Jerusalém, onde, segundo a tradição, Jesus Cristo foi crucificado, sepultado e ressuscitou.

A cerimónia remonta pelo menos ao início do século IX e atrai milhares de cristãos ortodoxos de várias partes do mundo que participam na cerimónia.