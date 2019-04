EMISSÃO ESPECIAL | Siga em direto os resultados das eleições espanholas

Sondagem mostra que PSOE é o mais votado com 28,1% e Vox salta para 12,1%

Uma sondagem divulgada pela televisão pública espanhola indica que o PSOE (socialista), com 28,1%, é o mais votado nas eleições gerais de hoje em Espanha, com o Vox (extrema-direita) a entrar pela primeira vez no parlamento com 12,1%.

A projeção da TVE avança que o PSOE tem 28,1% seguido pelo PP (Partido Popular, direita) com 17,8%, Cidadãos (direita liberal) com 14,4%, Unidas Podemos (extrema-esquerda) com 16,1% e Vox com 12,1%.

Os doze mil eleitores contactados na projeção deram aos socialistas a possibilidade de ter entre 116 e 121 lugares no Congresso de Deputados (parlamento) longe da maioria absoluta de 175 mais um parlamentar num total de 350.

Taxa de participação mais elevada do que nas eleições de 2016

A taxa de participação nas eleições gerais de Espanha era de 60,7% às 18:00 (17:00 em Lisboa) de hoje, quase 10 pontos percentuais acima da mesma taxa nas eleições anteriores, de 26 de junho de 2016, segundo dados oficiais.

O secretário de Estado da Comunicação, Miguel Ángel Oliver, sublinhou em conferência de imprensa que “a jornada está a caraterizar-se por uma grande normalidade”.

Os espanhóis podem exercer o seu direito a votar até às 20:00 (19:00) para escolher os 350 deputados e 208 senadores das Cortes Gerais, havendo ainda eleições regionais na Comunidade Valenciana.

A essa hora serão conhecidas as projeções encomendadas por vários órgãos de comunicação social e às 22:30 (21:30) a ministra porta-voz, Isabel Celaá, acompanhada pelo ministro do Interior (Administração Interna), Fernando Grande-Marlaska, darão uma conferência de imprensa com os resultados provisórios da votação.

Os estudos de opinião feitos nos últimos dias indicaram que haverá cinco partidos que terão mais de 10% de votos, sendo o PSOE (socialista) o favorito com cerca de 30%, longe da maioria absoluta, seguido do PP (Partido Popular, direita) com quase 20% e um grupo de três partidos entre 10 e 15%: Cidadãos (direita liberal), Unidas Podemos (extrema-esquerda) e Vox (extrema-direita).

Últimas previsões de resultados:

PSOE: 116 - 121

PP: 69-73

Ciudadanos: 48 - 49

Unidas Podemos: 42 - 45

Vox: 36 -38

ERC: 13 -14

PNV: 6 - 6

Junts per Catalunya: 5 -5

Incerteza domina eleições

O fim do bipartidarismo torna praticamente certa a incerteza pós-eleitoral. As eleições legislativas deste domingo, em Espanha, deverão ditar vários resultados possíveis.

Cerca de 37 milhões de pessoas são chamadas às urnas mas muitos ficarão em casa. E é preciso contar com os indecisos.

O país apresenta-se altamente dividido depois de uma campanha renhida em que nenhum candidato parece estar em condições de obter a maioria.

O socialista Pedro Sánchez recandidata-se à presidência do Governo de Espanha mas está consciente de que "Ganhar não significa Governar" e prepara-se para a anunciada inevitabilidade de formar alianças pós-eleitorais.

Não com Pablo Casado, o rival líder do Partido Popular, mas hipoteticamente com a coligação de esquerda-radical Unidas Podemos, de Pablo Iglesias.

Sánchez afastou o cenário de uma aliança com o Ciudadanos de Albert Rivera, que pretende roubar a liderança dos populares à direita.

Por outro lado, Pablo Casado estendeu a mão a Rivera e ao Vox, a formação de extrema-direita de Santiago Abascal.

À esquerda ou à direita, com apoio de nacionalistas e independentistas, segunda-feira começará seguramente a procura por uma solução de Governo estável.

Perfil dos candidatos

Pedro Sánchez (PSOE)

Nascido na capital espanhola em 1972, Pedro Sánchez fez a licenciatura de Ciências Económicas e Empresariais na Universidade Complutense de Madrid, em 1995.

Fã de basquetebol e do Club Atlético de Madrid, começou a carreira política ainda na universidade, quando tinha 21 anos, em 1993, ao ingressar no PSOE, o Partido Socialista Operário Espanhol, depois da vitória de Felipe González nas eleições desse ano.

Em 2014 tornou-se secretário geral do Partido Socialista Operário Espanhol. Em 2016 candidatou-se à presidência do governo. Os resultados que obteve não foram os que queria e renunciou ao cargo de secretário do partido, nesse ano, em outubro. Três anos depois voltou em força para a mesma posição. Mais tarde, através da moção de censura contra Mariano Rajoy, tornou-se presidente do governo espanhol.

Pedro Sánchez Reuters

Pablo Iglesias (PODEMOS)

Das manifestações de rua para as urnas eleitorais, este o percurso de Pablo Iglesias, um madrileno de 40 anos de idade que deu forma política ao movimento dos indignados em Espanha. Eram cerca de 15 milhões que reclamavam mais justiça social. Em 2014 nascia o Podemos.

O sucesso nas eleições europeias desse ano colocou um ponto final no bipartidarismo que até então havia dominado a cena política espanhola.

Professor, cientista político e apresentador de televisão, Iglesias não escapou à controvérsia.

Em primeiro lugar, uma crise de liderança interna no partido ameaçou a sua posição, a seguir foi a compra de uma casa numa zona exclusiva. Por fim, acusações de financiamento do seu partido pelo regime venezuelano.

Em 2016 nascia a coligação Unidos-Podemos que reuniu sob um único nome várias formações de esquerda.

Pablo Iglesias Reuters

Santiago Abascal (VOX)

Santiago Abascal tinha prometido que a "reconquista começaria em terras andaluzas" na campanha para as eleições autonómicas da Andaluzia. E, de facto, o partido que lidera, o Vox, elegeu 12 deputados. E segundo as sondagens para as eleições legislativas espanholas, vai ser o primeiro partido de extrema-direita a ter lugar no Congresso em quatro décadas.

Neto de um franquista e ex-membro do Partido Popular, Abascal quer fechar os parlamentos regionais e retirar competências às regiões.

É contra o casamento homossexual e o aborto. Tal como Trump, quer construir um muro para travar os imigrantes. E quer pôr fim à lei que pune a violência de género.

Santiago Abascal Reuters

Pablo Casado (PP - Partido Popular)

Tem 38 anos é casado e tens dois filhos. É licenciado e mestre em Direito.

O novo rosto do Partido Popular espanhol representa a imagem da modernização do partido conservador, uma imagem importante depois da moção de censura contra Mariano Rajoy. Pouco depois, Pablo Casado conseguiu a liderança do PP nas primárias contra Saenz de Santamaría, número dois de Rajoy.

Casado aposta na conquista dos eleitores seduzidos pelo Vox e pelo Ciduadanos com o principal trunfo da unidade de Espanha. Defende uma maior intransigência no desafio da independência catalã e na luta contra a imigração ilegal

Os críticos sublinham que o político votou contra a atual lei do aborto e defende um conceito tradicional de família.

Pablo Casado Reuters

Albert Rivera (Ciudadanos)

O catalão Albert Rivera irrompeu na política aos 26 anos, como líder do "Ciudadanos", um pequeno partido que se definiu como anti-nacionalista e liberal. Eleito nas eleições catalãs em 2006, teve uma ascensão fulgurante, sempre com a luta contra a independência como bandeira.

Há um ano, era o líder mais com mais capital eleitoral. As urnas deram ao seu partido 30% dos escrutínios, mas o voto de desconfiança a Mariano Rajoy apanhou-o desprevenido e Pedro Sánchez soube aproveitar o momento para ganhar terreno.

Aos 39 anos, o líder liberal capitaliza votos com a sua imagem atrativa e jovem, mas também com as propostas políticas como o alargamento das licenças de paternidade e maternidade ou a isenção de impostos para os empresários em nome individual cujo rendimento não atinja o salário mínimo.

Rivera garante que não fará alianças nem pactos com os socialistas, que preferia governar com o PP, sem o Vox, mas não descarta a possibilidade de uma aliança com o partido da extrema-direita.