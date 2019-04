Igreja ortodoxa celebra a Páscoa por todo o mundo

O mundo ortodoxo celebra a Páscoa. Milhões de fiéis de vários países celebram um dos momentos mais sagrados para a sua religião: a ressurreição de Cristo.

Em Jerusalém, celebra-se o "Fogo Sagrado", na Basílica do Santo Sepulcro. Um ritual milenar que simboliza a eternidade, paz e renovação e é um dos momentos altos da Páscoa ortodoxa.

A Igreja Ortodoxa da Macedónia do Norte também se juntou à celebração do fogo sagrado, com a presença de um clérigo do país em Jerusalém.

Cerimónias semelhantes repetem-se em igrejas e catedrais ortodoxas de todo o mundo, como na Sérvia ou na Rússia.

Com a chegada da Páscoa, os ovos são decorados e benzidos nas igrejas. Para os fiéis se tornou-se num dos dias mais felizes do ano. Um domingo de Páscoa que é um dia de festa para ortodoxos de todo o mundo.