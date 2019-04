Pablo Casado candidato do PP

Tamanho do texto

Tem 38 anos é casado e tens dois filhos. É licenciado e mestre em Direito.

O novo rosto do Partido Popular espanhol representa a imagem da modernização do partido conservador, uma imagem importante depois da moção de censura contra Mariano Rajoy. Pouco depois, Pablo Casado conseguiu a liderança do PP nas primárias contra Saenz de Santamaría, número dois de Rajoy.

Casado aposta na conquista dos eleitores seduzidos pelo Vox e pelo Ciduadanos com o principal trunfo da unidade de Espanha. Defende uma maior intransigência no desafio da independência catalã e na luta contra a imigração ilegal

Os críticos sublinham que o político votou contra a atual lei do aborto e defende um conceito tradicional de família.