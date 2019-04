Santiago Abascal à reconquista de Espanha

Santiago Abascal tinha prometido que a "reconquista começaria em terras andaluzas" na campanha para as eleições autonómicas da Andaluzia. E, de facto, o partido que lidera, o Vox, elegeu 12 deputados. E segundo as sondagens para as eleições legislativas espanholas, vai ser o primeiro partido de extrema-direita a ter lugar no Congresso em quatro décadas.

Neto de um franquista e ex-membro do Partido Popular, Abascal quer fechar os parlamentos regionais e retirar competências às regiões.

É contra o casamento homossexual e o aborto. Tal como Trump, quer construir um muro para travar os imigrantes. E quer pôr fim à lei que pune a violência de género.