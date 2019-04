As Nações Unidas anunciaram o desbloqueio de mais de 11 milhões e 600 mil euros em fundos de emergência para apoiar Moçambique e as ilhas Comores, duramente afetados pelos efeitos da passagem do ciclone Kenneth.

Em Moçambique, várias aldeias foram destruídas, há inundações e registo de cinco vítimas mortais, até ao momento.

O país ainda está lutar contra com o impacto do ciclone Idai.